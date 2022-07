As médias desceram em quase todas as escolas no ensino secundário e a diferença entre público e privado mantém-se vincada. O Ranking das Escolas 2021 serve de transição entre um ano especial de mudanças estruturais no sistema de ensino em Portugal e o período pré-pandemia. Explore o ranking interativo, pesquise pelo nome da escola, distrito ou concelho, filtre por públicas ou privadas. Clique sobre o nome da escola para mais detalhes.

Alunos no Secundário no Agrupamento

Fonte

Ministério da Educação

Tratamento de dados feito pela Renascença

Metodologia

A Renascença considerou todos os exames realizados na primeira fase às oito disciplinas com maior número de provas - Português, Matemática A, História A, Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia A, Filosofia e Economia A. Foram consideradas, na tabela do ranking “tradicional” do secundário, todas as escolas públicas e privadas do país onde se realizaram pelo menos 100 provas.

A cada um dos estabelecimentos de ensino a Renascença fez ainda corresponder a posição no ranking “geral”, isto é, no total de escolas independentemente do número de provas. Os concelhos que não apresentam escolas no ranking “tradicional”, devido ao número mínimo de exames, não surgem na opção de pesquisa por município.

Detetou algum erro? Tem alguma dúvida ou sugestão? Envie-nos um email para diogo.camilo@rr.pt.